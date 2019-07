Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ringleben (ots)

Am 27.07.2019 gegen 08:00 Uhr stellte ein 79 Jähriger seinen Pkw Renault in Ringleben, Bahnhofstraße ab. Als der Mann ca. 15 min später wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass die komplette Beifahrerseite beschädigt war. Ein Unfallverursacher war nicht vor Ort. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR. (wo)

