Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Erfurt (ots)

Am Freitag ereignete sich zur Mittagszeit in Erfurt in der Straße Am Herrenberg Abzweig Häßlerstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem dunklen Kleinwagen und einer Radfahrerin. Der augenscheinlich etwa 65-jährige Fahrer des unbekannten Pkw beabsichtigte von der Straße Am Herrenberg nach rechts in die Häßlerstraße abzubiegen. Hierbei übersah er die bei Lichtzeichen "grün" querende 28-jährige Radfahrerin und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Durch diesen kam die junge Frau zu Fall und verletzte sich leicht. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern bzw. seine Personalien zu hinterlassen, setzte der ältere Herr seine Fahrt in Richtung Jenaer Straße fort. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Pkw-Fahrer machen? Sachdienliche Angaben nimmt jede Polizeidienststelle unter dem Aktenzeichen 0188587/2019 entgegen. (AS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell