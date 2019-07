Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Roller Fahrer betrunken gestürzt - Sömmerda

Erfurt (ots)

Ein 59-Jähriger hatte so viel Alkohol getrunken, dass er am späten Donnerstagabend in einem Dorf im Landkreis Sömmerda mit seinem E-Scooter stürzte und sich dabei leicht verletzte. Als die Rettungskräfte ihm helfen wollten, weigerte er sich zunächst, sich behandeln zu lassen. Das Alkoholergebnis zeigte über 2,5 Promille an. Der Mann bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (CD)

