Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Krankenschwester beklaut - Sömmerda

Erfurt (ots)

Unter einem Vorwand hat sich ein Langfinger am Donnerstagabend in Sömmerda in das Krankenhaus geschlichen. Er nutzte einen kurzen unbeobachteten Moment und schnappte sich das Handy einer Krankenschwester, die das Telefon an der Anmeldung liegen hatte. Der Mann fiel der Krankenschwester im Warteberich zwar auf, sie ahnte aber noch nichts von dem Diebstahl. Erst als der tätowierte Mann weg war, bemerkte sie den Diebstahl ihres ca. 600 Euro teuren Handys. Die Polizei hat einen möglichen Tatverdächtigen im Visier und ermittelt nun. (CD)

