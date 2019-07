Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fernseher aus dem Fenster geflogen - Erfurt

Erfurt (ots)

Riesengroßes Glück hatte ein 7-jähriges Mädchen am Donnerstag vor einem mehrgeschossigen Wohnblock in der Tungerstraße. Als sich das Mädchen gegen 17:00 Uhr direkt am Hauseingang befand, schlug plötzlich neben ihr ein Fernseher auf den Fußweg auf. Der Fernseher verfehlte nur knapp das Mädchen. Das Kind stand daraufhin unter Schock, blieb aber zum Glück unverletzt. Der Fernseher muss aus einem Fenster der oberen Stockwerke, möglicherweise auch von einem Balkon geworfen worden sein. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun den Übeltäter, welcher den Fernseher aus dem Fenster geworfen haben muss. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

