Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolglose Diebe ließen Wasser ab - Erfurt

Erfurt (ots)

Erfolglos blieben zwei unbekannte Diebe am späten Donnerstagabend in einem Garten in der Dieselstraße. Nachdem sie über den Zaun geklettert waren, versuchten sie die Filteranlage eines Pools abzubauen. Hierbei wurden die beiden Unbekannten durch den Eigentümer hochgeschreckt. Sie hatten allerdings schon so lange an dem Poolfilter und einem Schlauch herumgewerkelt, dass das ganze Wasser aus dem Pool lief. Der Eigentümer sah die beiden Täter nur noch wegrennen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell