Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb langte in Kasse - Erfurt

Erfurt (ots)

Einen kurzen unbeobachteten Moment nutzte am Donnerstag ein Mann, um in einem Geschäft in der Erfurter Altstadt zu stehlen. Er betrat gegen 11:00 Uhr das Geschäft in der Schlösserstraße und bediente sich einfach an der Kasse, an der nur ein Schlüssel steckte. In kurzer Zeit hatte sich der Mann eine kleinere Summe Bargeld aus der Kasse geschnappt und war auch gleich wieder verschwunden. Zeugen beschreiben den Mann wie folgt: er hatte Glatze, war ca. 170 cm groß, er trug ein weißes T-Shirt mit blauen Querstreifen und eine dunkelblaue Hose. Wer hat den Mann gesehen und kann Hinweise geben? Diese nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0 entgegen. (CD)

