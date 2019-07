Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Unterwäsche auf der Straße - Erfurt

Erfurt (ots)

Ihrer Sachen entledigte sich gestern Abend eine junge Frau in Erfurt und spazierte halbnackt im Bereich der Stauffenbergallee herum und belästigte Passanten. Die 23-Jährige nutzte einen Waschsalon um Wäsche zu waschen. Die Sachen die sie trug, wanderten gleich mit in die Trommel, so dass sie nur in Unterwäsche auf ihre saubere Wäsche wartete. Nachdem sie von den eingesetzten Polizeibeamten einen Platzverweis erhielt und sich mit einer Jacke bedeckte hatte, war das Spektakel für die Kunden des Waschsalons vorüber. Ein Zeuge hatte die Chance genutzt und ein Bild von der 23-Jährigen gemacht. Er musste das Foto löschen. (JS)

