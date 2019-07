Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öldruckpumpe abgebaut

Erfurt (ots)

Gezielt müssen Unbekannte das Gelände eines Autohändlers in der Schlachthofstraße aufgesucht haben. Sie montierten von einem Opel Kleintransporter die Öldruckpumpe ab und beschädigten dabei Elektroleitungen am Fahrzeug. Die Pumpe hat einen beträchtlichen Wert von 5.000 Euro. Der Diebstahl könnte möglicherweise schon mehrere Wochen zurückliegen. Erst gestern fiel der Diebstahl in der Firma auf. (CD)

