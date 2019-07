Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Achtung Wildunfälle

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei in Sömmerda und Erfurt musste am Mittwoch mehrere Wildunfälle registrieren, die sich auch während der Tageszeit ereignet haben. Grund könnte möglicherweise die derzeitige Ernte auf den Feldern sein, die den Tieren zu schaffen macht. In der Nähe von Vogelsberg und auch bei Schwerstedt (Landkreis Sömmerda) kam es am frühen Nachmittag Uhr allein zu zwei Unfällen, bei denen Autofahrer mit einem Reh zusammenstießen. Auch auf der Bundesstraße 7, in der Nähe vom Güterverkehrszentrum erfasste eine Autofahrerin ein Reh, welches plötzlich vom Feld gelaufen kam. Ein Wildunfall wurde in den frühen Morgenstunden bei Olbersleben registriert. Die Polizei rät deshalb, sich auf die mögliche Unfallgefahr wegen Wildwechsel einzustellen und besonders aufzupassen. (CD)

