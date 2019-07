Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartengeräte gestohlen

Erfurt (ots)

Am Plauener Weg wurde in ein Gartenhaus eingebrochen. Eine Gartennachbarin meldete den Einbruch am Mittwochvormittag der Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass alles offen stand und der Nachbar nicht da war. Aus der Laube fehlten verschiedene Gartengeräte sowie eine Benzinheckenschere im Gesamtwert von fast 700 Euro. Die Täter müssen zwischen Montagabend und Mittwochvormittag eingebrochen sein. (CD).

