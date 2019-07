Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Achtung vor Langfingern im Schwimmbad

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend wurde einem 19-Jährigen in einem Erfurter Schwimmbad sein Schließfachschlüssel gestohlen. Der junge Mann hatte in dem Schließfach seine Tasche deponiert und den Schlüssel auf seiner Liege unter einem Handtuch versteckt. Unbemerkt konnte der Schlüssel gestohlen und in der weiteren Folge das Schließfach in dem Schwimmbad geöffnet werden. Bevor der unbekannte Dieb die Tasche über den Zaun warf, stahl er die hochwertigen Kopfhörer des 19-Jährigen. Die Polizei rät allen Sonnenhungrigen in Freibädern oder an Seen auf die Wertsachen zu achten und diese nicht aus den Augen zu lassen. (JS)

