Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einige hatten es ganz eilig

Erfurt (ots)

Besonders eilig müssen es am Mittwoch zwei Autofahrer gehabt haben, die bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Am Herrenberg in Erfurt gemessen wurden. Ein Porsche-Fahrer aus Baden Württemberg fuhr mit 118 Stundenkilometern durch die Messstelle, gefolgt von einem Münchener Audi-Fahrer, der 102 Stundenkilometer fuhr. Beide Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Insgesamt haben 55 Fahrzeuge die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern überschritten. (CD)

