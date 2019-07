Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall in Stotternheim

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Erfurter Landstraße. Der 51-Jährige Fahrer eines Seat Ibiza geriet aus Richtung Stotternheim kommend vermutlich aus gesundheitlichen Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW Polo eines 58-Jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo aufs Dach geschleudert. Der Seat kam im Straßengraben zum Stehen. Der Seat-Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Seine beiden 63- und 39-jährigen Mitinsassen blieben nahezu unverletzt. Der Polo-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschäden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es aufgrund der Vollsperrung zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (ER)

