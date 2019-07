Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Einfamilienhaus - Erfurt

Erfurt (ots)

Während die Bewohner nicht zu Hause waren, suchten Einbrecher am Dienstag deren Einfamilienhaus in Erfurt-Azmannsdorf auf. Die Einbrecher kamen zur Tageszeit und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus. Vermutlich suchten sie gezielt nach Wertsachen. Sie wurden fündig und verschwanden mit einer geringen Menge Bargeld und Schmuck. (CD)

