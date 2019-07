Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen in Büros - Sömmerda

Erfurt (ots)

In Sömmerda wurde in der Nacht zum Dienstag in Büros in der Bahnhofstraße eingebrochen. Hierbei wurden einige Türen beschädigt und ein Laptop gestohlen. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell