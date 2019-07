Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlagring im Auto - Sömmerda

Erfurt (ots)

Am Dienstagabend entdeckten Polizisten in Straußfurt bei einem Autofahrer einen Schlagring. Der 24-Jährige hatte den Schlagring in seinem Auto liegen. Unter dem Fahrersitz fand man noch ein Tütchen mit weißem Pulver, welches auf Drogen hindeutet. Beide Funde wurden von den Polizisten sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige wegen dem Verstoß nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz erstattet. (CD)

