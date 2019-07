Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hemmungslos und schauspielerisch gehandelt - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein 32-jähriger Mann hat sich am Dienstag in einem Modegeschäft in der Erfurter Altstadt mit einem Ladendetektiv angelegt. Der 32-Jährige hatte sich zwei hochwertige Sonnenbrillen ausgesucht und seine eigene, alte Brille dafür liegen lassen. Nachdem er sich eine der Brillen in seinem Hosenbund versteckt hatte und die zweite neue Brille zwischen einem Kleiderstapel zurückließ, wollte er das Geschäft verlassen. Zwei Ladendetektive hinderten ihn jedoch daran. Als der 32-Jährige den Detektiven in das Büro folgen sollte, täuschte er einen Kreislaufzusammenbruch vor. Damit er frische Luft schnappen konnte, ging man mit ihm vor die Tür. Dort versuchte der 32-Jährige plötzlich zu flüchten. Er stieß einen Detektiv zur Seite, konnte aber von den Angestellten festgehalten werden. Aufgeben wollte der Dieb immer noch nicht, er holte zu einem Faustschlag gegenüber einem der Ladendetektive aus, der dem Schlag aber ausweichen konnte. Einer der Detektive wurde in dem Gerangel leicht verletzt. Gegen den renitenten Dieb wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahl, Sachbeschädigung und Körperverletzung erstattet. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Täter nicht das erste Mal in dem Geschäft gestohlen. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

