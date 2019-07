Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Bettkasten vor Polizei versteckt

Erfurt (ots)

Weil eine 29-jährige Erfurterin mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde, statteten ihr Dienstagnachmittag Polizeibeamte einen Besuch ab. Clever stellte sich die Dame nicht an, als sie versuchte sich vor den Ordnungshütern zu verstecken. Ein Besucher ließ die Beamten nach langem Warten in die Wohnung. Auf der Suche nach der 29-Jährigen fanden sie ca. 30 Gramm Rauschgift in einem Kleiderschrank. Die Frau entdeckten sie im Bettkasten. Sie nahmen sie mit zur Dienststelle. Ein Bekannter zahlte die geforderte Summe von mehreren hundert Euro, sodass die Frau wieder entlassen wurde. (JS)

