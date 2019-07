Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahmen - Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden am Montagabend zwei junge Männer vorläufig festgenommen. Die beiden 20 und 22-Jährigen hatten am Nachmittag mit einem anderen jungen Mann eine heftige Auseinandersetzung geführt. Sie suchten den 20-Jährigen in seiner Wohnung auf und fügten ihm eine Kopfplatzwunde zu. Der Grund ihres "Besuchs" war vermutlich Streit um Geld. Die beiden jungen Männer konnten nach der Tat von der Polizei ermittelt und festgenommen werden. Beide sind der Polizei bereits wegen einer Vielzahl von Straftaten, u.a. gefährlicher Körperverletzung, Raub und Betäubungsmitteldelikten bekannt. Als die Beamten des 22-Jährigen durchsuchten, wurden Geldkarten und Ausweise aus zwei Diebstahlshandlungen gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell