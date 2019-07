Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pedale verwechselt - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Autofahrer verwechselte am Montag an einer Tankstelle in Erfurt sein Brems-und Gaspedal. Der 59-Jährige wollte zum Tanken an die Zapfsäule fahren. Dabei kam er auf das falsche Pedal und fuhr mit seinem Skoda gegen die Tanksäule. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings wurden das Auto und die Zapfsäule stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. (CD)

