Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anhänger war Ziel von Einbrechern - Sömmerda

Erfurt (ots)

Am Montag wurde der Polizei in Sömmerda bekannt, dass Unbekannte in den Anhänger einer Windmessstation eingebrochen sind. Der Anhänger stand an einem Feldrand in der Nähe von Wundersleben. Vom Anhänger wurden die Beleuchtung und sogar die Deichsel abmontiert. Selbst die Räder blieben vor den Dieben nicht verschont. Diese lagerten im Anhänger und waren durch den Betreiber vorsorglich abgebaut und weggeschlossen worden. Der Diebstahl könnte möglicherweise schon einige Wochen oder gar Monate zurückliegen. (CD)

