Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ganz schön dreist - Sömmerda

Erfurt (ots)

Pech hatte eine Rentnerin in Sömmerda. Sie wollte am Montagabend in der Stadt einkaufen gehen. Ihr Fahrrad stellte sie vor dem Geschäft ab und legte gedankenverloren ihren Schlüsselbund in den Fahrradkorb ab. Als die 79-Jährige vom Einkauf zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Schlüsselbund fehlte. Der Übeltäter stellte sich der Frau vor dem Geschäft, allerdings mit einer Geldforderung. Er hatte sich die Schlüssel geschnappt und verlangte nun von der Rentnerin, dass sie ihm für die Herausgabe der Schlüssel Geld geben sollte. Die Rentnerin erstattete gegen den Mann eine Anzeige und bekam am gleichen Abend ihre Schlüssel zurück. Der 33-Jährige ist der Polizei namentlich bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

