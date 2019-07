Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gegen Hausfassade gefahren - Erfurt

Erfurt (ots)

Eine sturzbetrunkene Autofahrerin kollidierte gestern Abend in der Innenstadt mit einer Hausfassade. Die 38-Jährige war in Richtung Anger unterwegs und versuchte in einer Seitenstraße zu wenden. Dabei überfuhr sie einen hohen Bordstein und krachte mit der Front ihres Autos gegen den Rahmen einer Schaufensterscheibe. Als die Betrunkene den Pkw zurücksetzte, stellte sich eine Zeugin vor das Auto um zu verhindern, dass die 38-Jährige weiter fährt. Diese ließ daraufhin ihr Auto stehen und versuchte sich aus dem Staub zu machen. Sie konnte gestellt werden und erreichte bei dem Atemalkoholtest einen Wert von 2,52 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. (JS)

