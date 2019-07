Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann wurde handgreiflich

Erfurt (ots)

Ein Mann ist am Samstagabend gegenüber einem 61-jährigen Passanten handgreiflich geworden. Der 42-Jährige stand an einer Straßenbahnhaltestelle in der Melchendorfer Straße als der nichtsahnende Passant mit seiner Frau vorbeilief. Er lief dem Paar hinterher und schlug den 61-Jährigen derart gegen den Kopf, dass dem Opfer die Brille herunterfiel. Danach lief der "Störenfried" zu einer Tankstelle, an der er von Polizeibeamten gestellt werden konnte. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell