Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Farbe besprüht

Sömmerda (ots)

In Sömmerda waren in der Nacht zum Freitag Schmierfinken unterwegs. Sie besprühten am Rohrhammerweg ein Mehrfamilienhaus und in der Rheinmetallstraße gleich mehrere Gebäude sowie ein Stromhäuschen. Der Sachschaden wird auf ca. 3.100 Euro beziffert. Die Polizei hat Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

