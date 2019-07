Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumm gelaufen

Erfurt (ots)

Für einen Fahrraddieb ist der Freitag dumm gelaufen. Er wollte in einem Treppenhaus in der Karlstraße ein Fahrrad stehlen, das an einem Treppengeländer angeschlossen war. Er riss den Pfosten des Treppengeländers aus der Verankerung und hatte das Fahrrad schon in den Händen. Dabei muss er versehentlich an einen Feuermelder gekommen sein. Der Alarm löste aus, so dass der Dieb kurzerhand das Rad stehen ließ und sich auf und davon machte. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell