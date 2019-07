Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Drogen erwischt

Sömmerda (ots)

Bei zahlreichen Kontrollen am Sonnabend und Sonntag im Stadtgebiet Sömmerda wurden unabhängig voneinander drei Personen festgestellt, welche im Besitz von Crystal waren. Eine 21 jährige Frau führte die Drogen in ihrer Handtasche mit. Ein 38 Jahre alter Mann hatte das Crystal wiederum in seiner Hosentasche. Bei einem 31 Jahre alten Mann wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Die Geldstrafe konnte er begleichen, jedoch wurden bei ihm ebenfalls Drogen, versteckt unter seinem Gürtel, aufgefunden. Bei sämtlichen Drogen handelte es sich um geringe Mengen, wobei trotzdem alle drei Personen ein Strafverfahren erwartet. (FR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell