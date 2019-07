Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendliche Graffiti-Sprayer

Erfurt (ots)

In den Morgenstunden des 21.07.2019 fielen einem aufmerksamen Anwohner aus Erfurt-Bischleben zwei Jugendliche auf. Die beiden waren gerade dabei ein Graffiti an einer Bahnunterführung aufzubringen. Der Anwohner rief bei der Polizei an und schilderte seine Beobachtungen. Kurz darauf konnten die beiden 14- bzw. 15-jährigen Erfurter im Nahbereich angetroffen werden. Die Kollegen wussten auch gleich, dass es sich um die gesuchten "Künstler" handelte, da einer der beiden eine frisch besprühte Handy-Hülle, an einem Ast zur Trocknung, vor sich hertrug. Die benutzten Spraydosen waren im Rucksack verstaut und waren eindeutig den aufgespühten Schriftzügen zuzuordnen. Nach der Übergabe an die Eltern erwartet die beiden nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (MA)

