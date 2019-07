Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verlockende Falle

Erfurt- Süd (ots)

Auch in der Nacht zum 20.07.2019 fielen wieder mehrere Mieter von E-Scootern negativ auf. Der wohlwollende Hinweis beim Start der Benutzer-App, doch vor Fahrtantritt dem Alkohol- und Drogenkonsum entsagt zu haben, wurde geflissentlich ignoriert. Den Anfang machte ein 21jähriger Erfurter, der kurz vor Mitternacht am Anger kontrolliert wurde und eine Atemalkoholkonzentration von 0,70 Promille aufwies. Ihn erwartet nach Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests nun ein Bußgeld von 500,-EUR und ein einmonatiges Fahrverbot. Mit durchaus gravierenderen Folgen haben zwei weitere E-Scooter-Mieter zu rechnen. Ein 34jähriger Erfurter brachte den Alkomaten um 02:30 Uhr in der Meienbergstraße auf stattliche 1,99 Promille, ein weiterer 27jähriger Erfurter schaffte es um 05:42 Uhr in der Bahnhofstraße "lediglich" auf 1,24 Promille. Beide Personen erwartet nun nach Auswertung der entnommenen Blutprobe eine Strafanzeige aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr. Dem einhergehend ist ein mindestens 6-monatiges Fahrverbot. Bei den E-Scootern handelt es sich gemäß der am 15.06.2019 in Kraft getretenen Elektrokleinstfahrzeugeverordnung um Kraftfahrzeuge. Dies bedingt, dass auch einschlägige Normen und Grenzwerte hinsichtlich des Konsums von berauschenden Mitteln wie Alkohol, Drogen oder Medikamenten anzuwenden sind. Durch den Vermieter der hier genutzten Modelle wird auf diese Umstände hingewiesen, der Nutzer muss zudem die Kenntnisnahme bestätigen. Trotz dessen wurden seit dem Marktstart in Erfurt am 05.07.2019 bereits 10 Nutzer festgestellt, welche über das erlaubte Maß hinaus alkoholisiert waren. (MF)

