Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrssünder gestellt

Sömmerda (ots)

Bei Verkehrskontrollen stellten Beamte der Polizei Sömmerda in der Nacht zum Sonnabend zwei gravierende Verstöße fest. In Kleinneuhausen wurde ein Mopedfahrer kontrolliert, welcher keinen Sturzhelm trug. Am Moped war außerdem kein Kennzeichen angebracht. Es stellte sich heraus, dass es nicht versichert war. Gegen den Mopedfahrer wurde Strafanzeige erstattet. In Sömmerda wurde ein Pkw VW kontrolliert und festgestellt, dass der männliche Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluß stand. Ein Test ergab 0,8 Promille. Auch er muss sich verantworten und mit einem Bußgeld, sowie einem Fahrverbot rechnen. (FR)

