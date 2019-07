Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen in der Nacht

Erfurt (ots)

Obwohl die Bewohner zu Hause waren, sind skrupellose Einbrecher nicht davor zurückgeschreckt, in deren Wohnhaus einzusteigen. Während die Bewohner schliefen, schafften es die Einbrecher mit Gewalt in das Haus in Erfurt-Linderbach einzudringen. Als die Bewohner heute früh aufwachten, stellten sie einige Veränderungen in ihrem Haus fest. Es fehlten zwei Handtaschen mit Bargeld und andere persönliche Gegenstände. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. (CD)

