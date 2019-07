Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen

Landkreis Sömmerda / Kölleda (ots)

Als Polizeibeamte am Donnerstagvormittag in Kölleda eine Autofahrerin anhielten und kontrollierten, mussten sie feststellen, dass die 31-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an. Sie musste zur Blutentnahme in das Krankenhaus gebracht werden. Eine Anzeigte folgte. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell