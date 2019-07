Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Gartenlauben

Landkreis Sömmerda (ots)

In Straußfurt suchten Einbrecher in der Kleingartenanlage "Am Rieth" drei Gartenlauben auf. Sie gelangten in der Nacht zum Donnerstag in die Gärten und beschädigten in allen drei Fällen die Laubentüren. Während es in zwei Fällen beim Sachschaden blieb, bedienten sich die Einbrecher in der dritten Laube an zwei Flaschen Schnaps, die im Kühlschrank standen. Auch ein Beamer fiel in deren Hände. Der Schaden wird auf insgesamt 300 Euro geschätzt. Auch in Elxleben kehrten Einbrecher in der gleichen Nacht in eine Gartenlaube ein. Sie fanden reichlich Beute, u.a. Unterhaltungselektronik, einen Staubsauger, eine Heckenschere und Lebensmittel im Wert von 400 Euro. Hier wird der Schaden auf 200 Euro geschätzt. (CD)

