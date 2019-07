Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Empörter Autofahrer

Erfurt (ots)

Drei jugendliche Fahrradfahrer haben am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer erzürnt. Sie fuhren mit Fahrrädern auf dem Gehweg in der Buddestraße, als plötzlich einer der Jugendlichen versehentlich auf die Fahrbahn geriet. Hinter den Jugendlichen kam der Autofahrer auf der Straße gefahren, der daraufhin vermutlich abbremsen und ausweichen musste. Der Autofahrer war so erbost, dass er die Jugendlichen zur Rede stellte und einen der Jungs, einen 12-Jährigen, mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der Junge wurde zum Glück nicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich danach. Die Polizei hat Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen und die Ermittlungen zu dem Autofahrer aufgenommen. (CD)

