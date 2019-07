Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstagabend auf der Straße zwischen Bischleben und Marienthal plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Motorrad kam auf trockener Fahrbahn ins Schleudern, so dass der Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer wurde in die Klinik gebracht. Sein beschädigtes Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell