Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Entsorgungsbetrieb

Erfurt (ots)

In einem Entsorgungsbetrieb in Erfurt-Stotternheim hat sich am Mittwochnachmittag ein Brand ereignet. Dieser entstand aus bisher ungeklärter Ursache an dem Förderband einer Schreddermaschine, die in Betrieb war und Plastik zerkleinerte. Der Brand konnte durch die Mitarbeiter des Betriebes selbst unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Drei Personen, darunter zwei Männer und eine Frau, wurden dabei leicht verletzt. Sie mussten durch den eintreffenden Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt werden. Darunter war ein 28-jähriger Mann, der mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht wurde. Die Feuerwehr kam auch zum Einsatz und führte weitere Löscharbeiten durch. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell