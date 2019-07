Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Büßleben

Erfurt (ots)

Ein Vereinshaus wurde in der Nacht zum Mittwoch von Einbrechern in Büßleben heimgesucht. Die Täter verursachten hohen Sachschaden, indem sie Fenster und Türen beschädigten. Die entwendete Beute fiel hingegen geringer aus, als der entstandene Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Täter erlangten Kleingeld und zwei Getränkekästen. (CD)

