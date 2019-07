Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dachzelt geklaut

Erfurt (ots)

Verlockend muss für einen Dieb ein Dachzelt gewesen sein, das auf einem VW Amarok angebracht war. Der unbekannte Dieb verschaffte sich in der Nacht zum Mittwoch Zutritt auf das Gelände des Autohandels Am Herrenberg und baute sich das Dachzelt der Marke "Horntools" im Wert von ca. 1.500 Euro ab. Dabei kam es zu Beschädigungen am Auto, die der Besitzer auf ca. 1.000 Euro schätzt. Vermutlich lief der Dieb nach der Tat zu einem nahegelegenen Feld weg. Wer hat in der Nacht an der Straße Am Herrenberg haltende Fahrzeuge oder Personen gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 180658 entgegen. (CD)

