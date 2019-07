Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Handtaschenraub

Erfurt (ots)

In böser Absicht hat ein unbekannter Fahrradfahrer in der vergangenen Nacht in Erfurt im Bereich der Blumenstraße eine junge Frau angefahren. Die 25-Jährige befand sich gegen 23:30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg. Sie bemerkte plötzlich, wie sich ein Radfahrer von hinten näherte. Der Mann fuhr gegen ihr Fahrrad, so dass die junge Frau stürzte. Als die Frau am Boden lag, versuchte der Mann ihr die Handtasche zu entreißen. Dies gelang ihm nicht, da sie ihre Tasche quer über der Schulter trug. Der Mann ließ von ihr ab und flüchtete in Richtung Binderslebener Knie. Der Mann war ca. 20 bis 30 Jahre alt und dunkel bekleidet. Die Frau kam mit dem Schrecken davon und blieb zum Glück unverletzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell