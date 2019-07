Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Messer bei Kontrolle gefunden

Sömmerda (ots)

Gegen das Waffengesetz hat ein 25-jähriger Mann verstoßen, der am Mittwochnachmittag in Sömmerda kontrolliert wurde. Er hatte ein Einhandmesser in seiner Tasche. Als die Polizisten sein Fahrrad näher betrachteten, stellten sie fest, dass die Rahmennummer augenscheinlich verändert war. Einen Nachweis, dass das Fahrrad ihm gehörte, konnte der junge Mann nicht vorweisen. Vorsorglich wurden das Fahrrad sowie das Einhandmesser sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

