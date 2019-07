Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wurstwaren nach Unfall auf Straße verteilt

Erfurt (ots)

Kurz nach 08:00 Uhr ist es auf der Erfurter Ortsumfahrung, in der Nähe der Auffahrt Erfurt-Linderbach, zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem ein Lkw-Kastenwagen eine Panne hatte. Der 43-jährige polnische Fahrer hielt mit seinem Kastenwagen auf der rechten Fahrspur und sicherte die Unfallstelle provisorisch ab. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer bemerkte das haltende Fahrzeug jedoch zu spät und fuhr auf. Der Audi-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Auf dem Kastenwagen befanden sich Wurstwaren, die von der Ladefläche fielen und sich auf der gesamten Fahrbahn verteilten. Der verletzte Audi-Fahrer musste in die Klinik gebracht werden und konnte nach medizinischer Behandlung wieder entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 45.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Stau und Behinderungen für den übrigen Verkehr. Die Auffahrt Erfurt-Ringelberg, in Richtung B 7, Erfurt-Linderbach, musste für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Nach der zweistündigen Sperrung konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Kurz nach 11:00 Uhr waren beide Fahrspuren wieder frei und die Unfallstelle beräumt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell