Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrer nach Hinweisen gestellt

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Mopedfahrer fiel am Dienstagabend an einer Tankstelle in der Schlachthofstraße auf. Nachdem der Mann dort eingekauft hatte, war er wieder auf sein Moped gestiegen und weggefahren. Der 40-jährige Fahrer konnte dank Zeugenhinweisen von der Polizei ermittelt werden. Die Vermutung bestätigte sich bei dem Alkoholtest. Das Messgerät zeigte über 1,8 Promille an. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. (CD)

