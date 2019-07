Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Geschäft

Erfurt (ots)

An ca. 400 Euro Bargeld und einige Speicherkarten sind Einbrecher in einem Geschäft im Wohngebiet "Am Roten Berg" gelangt. Die Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in das Geschäft ein und bedienten sich an der Kasse. Zudem beschädigten sie die Eingangstür, deren Schäden am nächsten Morgen durch einen Zeugen entdeckt wurden. Wer hat Beobachtungen im Bereich des Alfred-Delph-Ring gemacht und kann der Polizei Hinweise geben? Diese nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 178893 entgegen. (CD)

