Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Schlangenlinien

Landkreis Sömmerda / Kölleda (ots)

In Schlangenlinien fuhr ein 51-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag in Kölleda. Der Mann wurde von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Die Vermutung der Polizisten bestätigte sich nach dem Alkoholtest. Der Wert zeigte laut Messgerät knapp 2,8 Promille an. Er musste daraufhin zur Blutentnahme mitkommen und bekam eine Anzeige. (CD)

