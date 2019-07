Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt die Frauen?

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht die auf den Fotos abgebildeten Frauen. Die beiden Frauen haben am 01.03.2019, gegen 11:00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße einer 79-jährigen Rentnerin den Einkaufsbeutel gestohlen. In dem Beutel befanden sich das Portemonnaie der Rentnerin mit fast 200 Euro Bargeld und ihre Ausweise. Die Geschädigte hatte ihren Beutel vor dem Diebstahl an ihrem Rollator hängen. Die beiden Frauen müssen einen unbeobachteten Moment genutzt haben, um an die Beute zu gelangen. Wer kennt die beiden Frauen und kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 59287 an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0. (CD)

