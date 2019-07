Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Heizöllaster

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein großes Missgeschick ist am Dienstag einem Lkw-Fahrer in Weißensee widerfahren. Der 50-Jährige wollte Heizöl anliefern. Als er mit dem Heizöllaster vor dem Haus des Kunden rangieren wollte, übersah er einen Telefonmast. Er stieß mit dem Fahrzeug dagegen, so dass der Holzmasten zu Bruch ging. Die Telefonkabel hatten dadurch keinen Halt mehr. Die Polizei und Mitarbeiter der Stadt mussten vor Ort kommen, um die Gefahrenstelle abzusichern. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand insgesamt ca. 3.000 Euro Sachschaden. (CD)

