Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfälle im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Drei Wildunfälle hat die Polizei in Sömmerda am Dienstag aufgenommen. Die Unfälle ereigneten sich in den frühen Morgenstunden bei Vieselbach, Dielsdorf und in der Nähe von Frohndorf. In zwei Fällen liefen die angefahrenen Rehe weg. Da in den letzten Wochen eine Vielzahl von Wildunfällen bei der Polizei registriert wurden, sollten Fahrzeugführer außerhalb der Tageszeit besonders vorsichtig fahren, um Wildunfälle zu vermeiden. (CD)

