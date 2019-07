Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bäckerei

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein völliges Durcheinander herrschte heute Morgen in einer Bäckerei in Buttstädt. Über Nacht hatten sich die Einbrecher Zutritt in die Räume der Bäckerei in der Lohstraße verschafft und vermutlich gezielt nach Geld gesucht. Ein Lieferant stellte gegen 03:00 Uhr den Einbruch fest und informierte die Polizei. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz und suchte die Umgebung nach den Einbrechern ab. Insgesamt fehlten aus der Bäckerei ca. 1.000 Euro Bargeld. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 entgegen.(CD)

