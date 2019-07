Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angebliche Spendensammler

Sömmerda (ots)

Die Gutmütigkeit einer Rentnerin hat ein Betrügerpärchen am Montag in Sömmerda schamlos ausgenutzt. Die 70-jährige Frau wollte am Vormittag in der Erfurter Straße in Sömmerda einkaufen gehen. Vor dem Geschäft wurde sie von dem Pärchen um eine Geldspende für Blinde und Gehörlose gebeten. Da die Rentnerin aber kein Kleingeld bei sich hatte, gab sie den beiden einen 50 Euro Schein. Den Schein sollten ihr die angeblichen Spendensammler wechseln. Anstatt das Geld zu wechseln, liefen die Trickbetrüger mit dem Geld zu ihrem Auto und fuhren in Richtung Schlossvippach davon. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen VW Kombi mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. (CD)

